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Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Montagabend (15.06., 18.20 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Haller Straße informiert. Ein 65-jähriger Fahrradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gemäß der Spuren an den beteiligten Fahrzeugen und der Angaben der Zeugen ist folgender Unfallhergang anzunehmen: Ein 54-jähriger Leapmotor-Fahrer aus Steinhagen befuhr die Haller Straße in Richtung Bielefeld. Zeitgleich befuhr der Fahrradfahrer die Haller Straße in Richtung Bielefeld auf dem Geh- und Radweg links neben der Fahrbahn. In Höhe der Unfallstelle, zwischen dem Upheider Weg und der Bahnhofstraße, beabsichtigte der Radfahrer die Straße zu queren. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto.

Der 65-jährige Mann aus Harsewinkel wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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