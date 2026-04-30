Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Tanzschuleinbruch in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im November 2025 (21.11., 23.30 Uhr - 22.11., 06.00 Uhr) brachen Unbekannte in eine Tanzschule an der Kirchstraße ein. Von einer der tatbeteiligten Personen sind unterdessen Lichtbilder zur Veröffentlichung freigegeben worden. Diese sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/202280 . Die Bilder entstanden in einem Tankstellenshop. Es handelt sich um eine ca. 45 Jahre alte Frau mit rötlichen Haaren. Möglicherweise heißt sie Jana oder Miriam.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Frau auf den Bildern machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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