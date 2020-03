Polizei Gütersloh

POL-GT: 37-Jähriger schwer verletzt - Verkehrsunfall auf der Langen Straße in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Dienstagnachmittag (03.03., 15.50 Uhr) beabsichtigte ein 53-jähriger Rietberger mit seinem Mercedes von einer Grundstücksausfahrt an der Langen Straße nach links in den fließenden Verkehr einzufahren.

Zeitglich wollte eine 50-jährige Frau mit ihrem Skoda aus einer Einfahrt schräg gegenüber ebenfalls auf die Lange Straße fahren.

Während beide Fahrzeugführer versuchten in den Verkehr einzufahren, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Volvo eines 37-jährigen Verlers, welcher die Lange Straße in Richtung Varensell entlang fuhr. Der 37-Jähriger verletzte sich durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes des Rietbergers schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Mercedes und der Volvo wurden beschädigt. An dem Skoda entstand kein Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2500 Euro.

