Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Raub am Elisenbrunnen

Aachen (ots)

Am Sonntagmorgen (15.12.2019) gegen 00.10 Uhr haben mehrere Personen einen 33-jährigen Mann am Elisenbrunnen überfallen. Nach Angaben der Zeugen wurde der Geschädigte geschubst und fiel dabei zu Boden. Einer der Tatverdächtigen trat gegen Kopf des 33-jährigen und nahm ihm Geldbörse und Uhr ab. Anschließend lief dieser in Richtung Elisabethstraße. Zeugen, die die Tat beobachtet hatten, liefen dem Tatverdächtigen nach. Auf der Flucht ließ er das Diebesgut wieder fallen. Dieser Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm groß, 20 - 25 Jahre alt. Die anderen flüchteten in unterschiedliche Richtungen und können nicht weiter beschrieben werden. Aufgrund der Verletzungen musste der Geschädigte zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder 34210 zu melden. (fp)

