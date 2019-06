Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrolle auf der Rietberger Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg/Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitag (07.06.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh auf der Rietberger Straße (B 64) Schwerverkehrkontrollen durch. Leider zeigte sich dabei erneut, dass es immer wieder zu eklatanten Verstößen kommt. Ein 42-jähriger rumänischer Sattelzug-Fahrer, einer deutschen Spedition, wurde bei nicht unerheblichen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ertappt.

Die Beamten des Verkehrsdienstes fuhren mit ihrem Kontrollfahrzeug unmittelbar hinter dem Sattelzug. Abzüglich der Toleranz wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, durch den Lkw-Fahrer, um 24 km/h überschritten. Zwei Minuten später missachtete der Fahrer in Rheda-Wiedenbrück, beim Abbiegen in die Kapellenstraße, das Rotlicht der dortigen Ampel. Gegen den Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den Lkw-Fahrer erwarten Bußgelder von 80 Euro für den Geschwindigkeitsverstoß und 90 Euro für den "Rotlichtverstoß". Für jeden Verstoß gibt es jeweils einen Punkt in Flensburg. Der Fahrer zeigte sich vor Ort vollkommen uneinsichtig. Die Lkw-Kontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt.

