Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Mann beschädigt Autos mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmorgen (06.06., 05.05 Uhr) wurde die Polizei über einen Mann informiert, welcher am Westring in Höhe der Hans-Böckler Straße beobachtet wurde.

Den Zeugenangaben nach, schoss der Mann mit einer Waffe in Richtung der entlangfahrenden Autos. Als der Mann die Polizeibeamten sah, versuchte er wegzulaufen. Er konnte unmittelbar gestoppt und festgenommen werden. Dabei versuchte er die Beamten zu schlagen.

Ein Luftgewehr, mit welchem der 24-Jährige zuvor vermutlich in Richtung der vorbeifahrenden Autos geschossen hatte, konnte durch die Polizei in der Nähe aufgefunden werden. Es wurde sichergestellt.

Der 24-Jährige machte einen verwirrten Eindruck und war alkoholisiert. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Tatzeugen und eventuelle Geschädigte. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

