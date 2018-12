POL-BOR: Stadtlohn - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Stadtlohn (ots) - Bargeld sowie eine Armbanduhr der Marke "Diesel" erbeuteten Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch am Freitag in Stadtlohn. Die Täter hatten zwischen 7.40 Uhr und 17 Uhr die Nebeneingangstür zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eschstraße aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

