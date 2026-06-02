Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Großeinsatz durch beschädigte Gasleitung

Pinneberg (ots)

Montag, 1. Juni 2026, 20.01 Uhr +++ Einsatzort: Bokholt-Hanredder, Schützenstraße +++ Einsatz: TH GAS (Technische Hilfe Gasaustritt)

Ein beschädigter Schieber an einer Hauptversorgungsleitung für Gas hat gestern Abend in Bokholt-Hanredder zu einem größeren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und der zeitweiligen Evakuierung von rund 20 Haushalten geführt.

Der Gasversorger hatte die Feuerwehr gegen 20 Uhr alarmiert, weil durch den beschädigten Schieber große Mengen Gas ausgetreten und möglicherweise bereits in das Erdreich unter der Straße und die Kanalisation gezogen war.

Die Freiwillige Feuerwehr Bokholt-Hanredder hatte an dem Abend Dienstabend und war entsprechend schnell vor Ort. Der Einsatzleiter, Bokholt-Hanredders stellvertretender Wehrführer Christoffer Sühlsen, ließ den Brandschutz sicherstellen und aufgrund des Ausmaßes des Gasaustrittts die Feuerwehr Barmstedt nachalarmierten. Die Feuerwehr zog zudem einen Evakuierungsradius um die Austrittsstelle, der im Zuge des Einsatzes auf einen Umkreis von 100 Meter erweitert werden musste, weil das Gas bereits stellenweise den Asphalt im Bereich der Austrittsstelle angehoben hatte. Zeitgleich verschickte die Leitstelle eine so genannte NINA-Warnung, um die Bevölkerung des Ortes zu warnen.

Im Evakuierungsradius befanden sich rund 20 Haushalte. Für die rund 50 Bewohnerinnen und Bewohnern wurde das Bürgerhaus als Notunterkunft geöffnet. Die meisten warteten aber bei lauen frühsommerlichen Temperaturen außerhalb des Evakuierungsradius auf das Ende des Einsatzes.

Um weiteren Gefahren entgegenzuwirken, wurde auch eine Mittelspannungsleitung für Strom in der Hauptstraße abgeschaltet. Konkrete Auswirkungen auf die Haushalte hatte das zwar nicht. Vorsorglich wurde die Bevölkerung aber durch eine weitere NINA-Warnung gewarnt und für den Fall eines Blackouts ein so genannter Notfall-Infopunkt in Bürgerhaus eingerichtet.

Letztlich musste dieser jedoch nicht genutzt werden, weil es den Experten des Gasversorgers gelang, die Hauptversorgungsleitung an einem zentralen Schieber abzusperren und den Gasaustritt zu stoppen.

Die Feuerwehr konnte darauf hin gegen 23 Uhr ihre Maßnahmen wieder zurückfahren und die Warnungen für die Bevölkerung wieder zurücknehmen. Auch die Evakuierten konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Allerdings blieb für mehr als 100 Haushalte die Gasversorgung für die Zeit der Reparaturarbeiten eingestellt. Die Hauptstraße in dem Bereich ist aufgrund der Schäden durch das Gas noch gesperrt.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bokholt-Hanredder und Barmstedt sowie Kräfte der Landespolizei und die Besatzung eines Rettungswagens in Bereitstellung im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell