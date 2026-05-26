Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Barmstedt: Vermisster Schwimmer löst Sucheinsatz mit über 90 Einsatzkräften aus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Pinneberg (ots)

Dienstag, 26. Mai 2026, 15.47 Uhr +++ Einsatzort: Barmstedt, Seestraße +++ Einsatz: TH WASSER Y (Technische Hilfe am Wasser mit Menschenleben in Gefahr)

Barmstedt - Am Dienstagnachmittag meldeten Besucher des Freibades eine Person, die erst auf dem See schwamm und dann nicht mehr zu sehen war. Da hier von einem Notfall ausgegangen werden musste, alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle in Elmshorn ein Großaufgebot an Rettungskräften an den Einsatzort am Rantzauer See . Um 15.47 Uhr wurde der Leitstelle gemeldet, dass eine erwachsene Person erst auf dem See schwamm und dann untergegangen sein sollte. Daraufhin alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr Barmstedt, sowie den DLRG Ortsverband Barmstedt und die Tauchergruppe der Feuerwehr Itzehoe. Für die umfassende Suchaktion auf dem Rantzauer See forderte Zugführer und Einsatzleiter Arne Denker die Feuerwehr Bullenkuhlen und das Boot der Feuerwehr Glückstadt mit seinem Sonar nach. Aus dem Kreis Segeberg kamen weitere Kräfte des DLRG mit Booten und Tauchereinheiten zum Einsatzort, sodass in der Spitze über 90 Kräfte von DLRG, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort waren.

Über einen Zeitraum von knapp zweieinhalb Stunden fand eine aufwendige und intensive Suchaktion im und am See statt: Kräfte der Feuerwehr liefen das Ufer ab und suchten landseitig nach der vermissten Person. Gleichzeitig befuhren die DLRG und die Feuerwehr den gesamten See. Neben Booten der Feuerwehren Glückstadt, Barmstedt und der DLRG kamen auch Boote des örtlichen Bootsverleihs zum Einsatz, die die Einsatzkräfte dankenswerterweise nutzen durften. So waren zeitweise bis zu 10 Boote gleichzeitig im Einsatz. Parallel dazu flog die Drohne der Feuerwehr Barmstedt den See ab. Dank ihrer hochauflösenden Kamera und der guten Wasserbedingungen konnte die Drohneneinheit an vielen Stellen bis auf den Grund des Sees schauen. Weiterhin machten sich die Einsatztaucher am Ufer des Sees bereit. Außerdem ging eine Menschenkette von DLRG-Strömungsrettern dort zur Suche vor, wo die Person vermisst wurde.

Nachdem der See mit diesen kombinierten Maßnahmen mehrfach abgesucht worden war, konnte keine untergegangene Person festgestellt werden, sodass ab 17.45 Uhr die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen wurden. Um 18.15 Uhr übergab die Feuerwehr den Einsatzort an den Betreiber. Die Polizei hat parallel die Ermittlungen aufgenommen und klärt, ob in der Nähe eine Person vermisst wird.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehren Barmstedt, Bullenkuhlen, Itzehoe und Dägeling mit Tauchern, Glückstadt mit Boot, DLRG OV Barmstedt, Elmshorn, Bad Bramstedt, Norderstedt, Kaltenkirchen, Rettungsdienst RKiSH mit RTW, NEF, OrGL, LNA, Polizei, KFV Pinneberg mit Pressesprecher

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell