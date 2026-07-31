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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260731.2 - Klein Nordende: Mann nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Klein Nordende (ots)

Gestern Abend (30.07.2026) waren gegen 20:55 Uhr zwei 15- und 16-Jahre junge Mädchen in einem Waldstück an der Grundschule in Klein Nordende spazieren gewesen. Hier seien sie von einem Mann beobachtet worden, der später in einem Gebüsch verschwunden sein soll. Als die beiden Teenager den Mann wiedererblickt hätten, habe dieser sich entblößt im Gebüsch stehend an seinem Genital manipuliert und die Mädchen anzüglich angesprochen.

Der Vorfall wurde durch die Eltern der Mädchen angezeigt. Das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeistelle in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem 1,65-1,70 m großen, dicklichen Mann. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und einen nicht ganz hellen Hautteint gehabt haben. Er habe schwarze kurze Haare, sowie einen Kinn-und Oberlippenbart getragen und sei mit einer schwarzen kurzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Der Mann habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder sonst verdächtige Beobachtungen in Bezug auf die beschriebene Handlung gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Elmshorn unter der Rufnummer 04121 - 8030 oder per Email über sg1.elmshorn.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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