Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260731.1 - Besdorf/Schenefeld: A23 nach Unfall gesperrt - Verursacher flüchtig

Besdorf/Schenefeld (ots)

Nach einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A23 gestern Mittag (30.07.2026) sucht die Polizei nach Zeugen und einem flüchtigen PKW. Demnach habe ein vermutlich silberfarbener VW Touareg den Unfall durch einen plötzlichen Spurwechsel ausgelöst. Ein nachfolgender PKW habe ausweichen müssen und prallte in das Heck eines Wohnmobils. Das Wohnmobil kam von der Fahrbahn ab und wurde komplett zerstört. Drei Personen mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 12:30 Uhr ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinem Kia EV6 den linken Fahrstreifen der A23 zwischen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen. Unerwartet und ohne den Blinker gesetzt zu haben, soll auf Höhe Besdorf ein silberfarbener SUV, vermutlich Typ Touareg, vor dem Kia vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen Spurwechsel vollzogen haben, um ein vor ihm befindliches Wohnmobil zu überholen. Der 50-Jährige habe daraufhin eine Notbremsung einleiten müssen und sei auf den rechten Fahrstreifen ausgewichen. Dabei kollidierte der Kia mit dem Heck des Wohnmobils.

Die 49-jährige Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Außenschutzplanke. Das Reisefahrzeug kippte auf die Seite und wurde vollständig zerstört. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kia blieb nach ersten Einschätzungen unverletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Touareg setzte die Fahrt indes fort und entfernte sich vom Unfallort. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei 70.000 Euro.

Neben mehreren Rettungswagen und der Feuerwehr kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Norden für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis etwa 17:15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen PKW, sowie dessen Verbleib machen können. Aber auch die fahrzeugführende Person selbst wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler sind telefonisch unter der Rufnummer 04121 - 40920 oder per Email über emlshorn.pabr@polizei.landsh.de zu erreichen.

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