Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260707.1: Borstel-Hohenraden - Unbekannte entwenden zwei Pkw - Bei einem dritten Fahrzeug bleibt es beim Versuch - Polizei sucht Zeugen

Borstel-Hohenraden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (03.07.2026 bis 04.07.2026) kam es in Borstel-Hohenraden zu mehreren Fahrzeugdiebstählen. Zwei Pkw wurden entwendet. Bei einem dritten Fahrzeug blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter Pkw aus der Straße Grotenkamp und Am Hof in Borstel-Hohenraden.

Im Grotenkamp wird die Tatzeit bislang auf Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, eingegrenzt. Hier entwendeten die unbekannten Täter einen schwarzen Skoda Octavia mit Deggendorfer Kennzeichen (DEG). Es handelt sich hierbei um ein Elektrofahrzeug.

Am Hof wird derzeit von einer Tatzeit am Samstag, gegen 01:10 Uhr, ausgegangen. Die Täter entwendeten hier einen Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC in schwarz mit Pinneberger Kennzeichen (PI).

Der Gesamtschaden der beiden Taten beläuft sich auf etwa 85.000,-EUR.

Einer Zeugin aus der Dorfstraße fiel zudem am Samstagmorgen auf ihrer Videoüberwachung auf, dass zwischen 01:25 Uhr und 01:30 Uhr Unbekannte ihr Grundstück betreten hatten und verdächtige Handlungen an ihrem Pkw vornahmen. Es wird hier von einem versuchten Pkw-Diebstahl ausgegangen. Die Personen entfernten sich als dies misslang in unbekannte Richtung.

Die hier aufgezeichneten Personen trugen dunkle Kleidung. Einer führte einen dunklen Rucksack bei sich. Er war etwa 20-30 Jahre alt und trug einen Vollbart.

Ein Zusammenhang zwischen den drei Taten wird seitens der Ermittler derzeit nicht ausgeschlossen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Kfz-Diebstählen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Nähe der Tatorte.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Tätern werden unter der Rufnummer 04101 / 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Die Fahrzeuge verfügten über die sog. "Keyless-Go"-Funktion. Die Polizei gibt an dieser Stelle den Hinweis, dass Funkschlüssel für dieses Schließsystem nicht in Fahrzeugnähe deponiert und die Funksignale durch geeignete Maßnahmen abgeschirmt werden sollten.

Weitere Informationen, wie man sich vor Autodiebstahl schützen kann, unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

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