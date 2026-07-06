Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260706.1: Rellingen - Rücknahme und Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Rellingen (ots)

Der seit Montag (29.06.2026) vermisste Mann aus Rellingen wurde am 03.07.2026 in Rellingen tot aufgefunden.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Die Polizei bedankt sich dennoch bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen aus dem Presseportal gelöscht.

Medienvertreter und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild zu löschen.

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