Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260703.2: Elmshorn - Nach Einbrüchen in Rathaus und Schule - Tatverdächtiger festgenommen

Elmshorn (ots)

Am Dienstag (30.06.2026) kam es zu einem Einbruch in die Bismarckschule in Elmshorn. Beamte des Polizeireviers Elmshorn nahmen den Täter im Gebäude auf frischer Tat fest. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er u.a. auch für die vergangenen Einbrüche in das Elmshorner Rathaus sowie in das Standesamt verantwortlich gewesen sein. Der Tatverdächtige befindet sich nach ersten polizeilichen Maßnahmen inzwischen in einer Fachklinik.

Gegen 20:45 Uhr meldete ein Zeuge beschädigte Fensterscheiben an zwei Gebäuden des Schulkomplexes. Nach ersten Erkenntnissen war davon auszugehen, dass Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft hatten. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen den Täter schließlich auf der dortigen Liegenschaft fest, als dieser versuchte, das Gelände zu verlassen.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 35 Jahre alten deutschen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde zwecks erster polizeilicher Maßnahmen vorläufig festgenommen und zum örtlichen Revier verbracht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Festgenommene auch für die Einbrüche in das Rathaus Elmshorn sowie in das Standesamt, die sogenannte weiße Villa, aus jüngster Vergangenheit verantwortlich sein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Der Täter wird polizeilich im Rahmen des Konzeptes zur täterorientierten Strafverfolgung (TOS) bearbeitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg (zuständig für den hiesigen TOS-Fall) wurde der Täter im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Stattdessen führten die Polizeibeamten ihn einer Fachklinik zu.

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