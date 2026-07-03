Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260703.3: Henstedt-Ulzburg - Unbekannte entwenden Buntmetall von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (29.06.2026 bis 30.06.2026) kam es in der Alten Hofstelle zum Diebstahl von Buntmetall auf einer Baustelle. Die Täter erbeuteten dabei Aluminium-Kabel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Tatzeit kann nach bisherigen Erkenntnissen von Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 06:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter erbeuteten Erdungskabel mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu dem Buntmetalldiebstahl und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell