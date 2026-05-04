Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Elmshorn (ots)

Am Samstagabend (02.05.2026) kam es in Elmshorn zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Bislang unbekannte Täter erlangten Gold und Schmuck im Wert von über Eintausend Euro. Die Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 17:00 Uhr und 22:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zugang zu der Doppelhaushälfte im Hermelinweg. Offenbar gezielt durchsuchten er oder sie die oberen Räumlichkeiten und fanden dort Schmuck und Gold im Gesamtwert von rund 1.300 Euro.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und fragt:

Wer hat im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zum Tatgeschehen oder sogar den Tätern geben?

Meldungen nimmt das Sachgebiet unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder per Email über SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

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