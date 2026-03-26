Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Serie von Spielzeugfiguren-Diebstahl aufgeklärt - Polizeireviere ermitteln mehrere Einzeltäter

Kreis Pinneberg (ots)

Im vergangenen Jahr (2025) kam es in Städten im Kreis Pinneberg vermehrt zu Diebstählen von Spielzeugfiguren in größerem Ausmaß. Durch Ermittlungsarbeit in ihren Zuständigkeitsbereichen gelang es den Polizeirevieren Elmshorn und Wedel sieben einzeln agierende Täter zu überführen. Drei der Täter befinden sich bereits in Haft.

Seit Anfang 2025 kam es in Drogerien und Supermärkten im Kreis Pinneberg vermehrt zu Ladendiebstählen, bei denen Spielzeugfiguren zum Abspielen von Hörspielen entwendet wurden.

Nach ersten Ermittlungsansätzen im Wedeler Bereich führte eine gute Zusammenarbeit zwischen den Polizeirevieren Elmshorn und Wedel zu erfolgreicher Ermittlungsarbeit der dortigen Ermittler. Die Beamten konnten insgesamt sieben Tatverdächtige, welche für einen Großteil der Diebstähle verantwortlich sein dürften, anhand von Videomaterial überführen.

Drei der ermittelten Täter befinden sich derzeit bereits in Haft, unter anderem aufgrund anderer Vortaten.

Durch die Diebstahlsserie entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Gesamtschaden in Höhe von fast 20.000,-EUR.

Durch den Ermittlungserfolg konnten in Elmshorn und Barmstedt 15 Taten aufgeklärt werden, bei denen ein Schaden von etwa 7.500,-EUR entstand.

Fünf der insgesamt sieben Täter wurden auch im Wedeler Revierbereich von Tornesch über Uetersen bis Wedel aktiv. Hier klärten die Ermittler 23 Taten mit einem Schaden in Höhe von ca. 12.000,-EUR auf.

Eine Tat der Serie deckten die Beamten zudem in Pinneberg auf. Hier entwendete man elf Figuren in einem Gesamtwert von 186,89EUR.

Die sieben Täter aus Elmshorn im Alter von 26 bis 37 Jahren (1x mazedonischer, 1x syrischer, 5x deutscher Staatsangehörigkeit) werden sich nun in Strafverfahren wegen des wiederholten Diebstahls verantworten müssen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter zwar kennen, Hinweise auf eine bandenmäßige Struktur ließen sich bisher jedoch nicht nachweisen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Erfolg solcher Ermittlungsverfahren maßgeblich von dem Anzeigeverhalten der Geschädigten abhängt und empfiehlt daher das konsequente Erstatten von Strafanzeigen.

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