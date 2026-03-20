Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

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Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht den seit Mittwochabend (18.03.2026) vermissten Andreas B. aus Rellingen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 61-Jährige hat sein Umfeld in der Pappelstraße vermutlich am Mittwochabend verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Er wurde heute morgen als vermisst gemeldet. Andreas B. ist Autist und leidet unter Demenz. Zudem bedarf er der Medikamenteneinnahme und ist vermutlich nicht orientiert.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Bereich Rellingen und Umgebung verliefen bislang erfolglos.

Entsprechend wenden sich die Ermittler mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bitten um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste ist zwischen 1,80 und 1,90 groß und von schlanker Statur. Er hat einen Dreitagebart und einen grauen Haarkranz bzw. Halbglatze. Das linke Augenlid hängt. Der 61-Jährige ist vermutlich mit einer blauen Handwerkerjacke bekleidet, die mindestens zwei Nummer zu groß sein dürfte. Zudem dürfte er orthopädische Schuhe tragen. Sein Gangbild wird als unsicher beschrieben.

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Polizei unter 04101 202-0 entgegen.

Ein Lichtbild des Rellingers ist dieser Pressemitteilung angehängt.

Es wird um Veröffentlichung gebeten.

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