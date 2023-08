Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Feuer in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Bad Segeberg (ots)

Am Montagvormittag (16.08.2023) ist es um 11:10 in Elmshorn zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Köllner Straße gekommen.

Näheres hierzu ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg vom 21.08.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5584982

Nach ersten Informationen bemerkte ein Bewohner Rauch aus einer Wohnung und verständigte die Feuerwehr.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben getätigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell