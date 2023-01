Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf - Rauch in der Toilettenanlage eines Kinos

Walldorf (ots)

Aufgrund eines brennenden Mülleimers in einem Kino in Walldorf kam es zu einer Rauchentwicklung, was zur Folge hatte, dass die ca. 400 Besucher das Kino verlassen mussten. Der Mülleimer wurde durch die Feuerwehr Walldorf umgehend gelöscht und das Kino wurde gelüftet. Im Anschluss konnten die Besucher die Filmvorführung weiter besuchen. Personen kamen hier nicht zu Schaden, es kam lediglich zu einer Beschädigung des Mülleimers. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

