POL-MA: Mannheim: Zwei Einbrüche in der Neckarstadt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum 31.12.2022 - 02.01.2023 kam es im Bereich Mannheim-Neckarstadt zu zwei Einbrüchen. In eine Gaststätte in der Humboldtstraße verschaffte sich der Täter oder die Täterin im o.g. Zeitraum unberechtigt Zugriff, indem die Tür mit Gewalt nach Innen öffnete. Es wurden Zigaretten im Wert von fast 4.000 Euro sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Im Anschluss konnte sich der Einbrecher oder die Einbrecherin unbekannt entfernen. In der Langstraße kam es von Sonntag auf Montag in einem Mehrfamilienhaus zu einem weiteren Einbruch. Hier wurde eine Wohnungstür ebenfalls mit Gewalt aufgebrochen und die Wohnung verwüstet. Hinweise auf den Täter oder die Täterin konnten bislang nicht erlangt werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik übernommen. Die Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0621- 174 4444 zu melden.

