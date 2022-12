POL-SE: Schenefeld (Hamburg) - Verletzte Pferde - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (01.12.2022) ist es in Schenefeld zu einem Diebstahl eines Motorrades gekommen. Unbekannte Täter entwendeten in der Blankeneser Chaussee ein Motorrad der Marke Ducati in der Farbe Rot. Die Maschine mit Hamburger Kennzeichen hat einen Zeitwert 25.000 Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen Mittwoch, 30.11.2022, 22:00 Uhr und Donnerstag, 01.12.2022, 06:45 Uhr liegen. Das ...

