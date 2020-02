Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld, Lornsenstraße - Polizei, Ordnungsamt und Veterinärbehörde im gemeinsamen Einsatz für das Tierwohl

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Am 11.02.20 setzten Polizeibeamte des Ermittlungsdienstes Umwelt in Zusammenarbeit mit der Veterinärbehörde des Kreises Pinneberg und dem Ordnungsamt der Stadt Schenefeld einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Itzehoe durch.

Das Ordnungsamt der Stadt Schenefeld hatte zuvor Hinweise auf eine Vernachlässigung von in mehreren Käfigen gehaltenen Meerschweinchen und Kaninchen erhalten.

Auf dem Außengelände des 66-jährigen Tierhalters wurden neben vier toten Meerschweinchen und zwei toten Kaninchen insgesamt 21 lebende Tiere festgestellt. Da sich die Tiere zum Teil in zu kleinen Käfigen ohne Wasser und Futter und in schlechtem Ernährungs- und Pflegezustand befanden, nahmen Mitarbeiter des Tierheims Elmshorn die 14 Kaninchen und 7 Meerschweinchen in Obhut. Die Polizeibeamten leiteten gegen den Tierhalter ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell