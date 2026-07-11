Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Feuerwehr stoppt Gefahrstoffaustritt im Umschlagbahnhof Weil am Rhein

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Weil am Rhein (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Weil am Rhein um 18:41 Uhr zu einem Gefahrstoffaustritt am Umschlagbahnhof alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte trat weiterhin Xylol aus einem Tankcontainer aus. Im Nachgang konnte die ausgetretene Stoffmenge anhand der Verwiegung des Tankcontainers vor und nach dem Einsatz auf rund 60 Liter bestimmt werden.

Nach einer umfangreichen Erkundung wurden die weiteren Einsatzmaßnahmen auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse festgelegt. Hierzu wurde ein Gefahrenbereich im unmittelbaren Umfeld des Tankcontainers eingerichtet und abgesperrt. Dieser beschränkte sich auf einen kleinen Bereich innerhalb des Umschlagbahnhofs. Parallel stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und führte umfangreiche Messungen auf dem Gelände sowie in der Umgebung durch. Erhöhte Messwerte konnten ausschließlich unmittelbar am Tankcontainer festgestellt werden. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Da sich der nächstgelegene Hydrant erst in größerer Entfernung befand, musste zunächst eine Löschwasserversorgung über mehrere hundert Meter aufgebaut werden. Um die für die Kühlung des Tankcontainers erforderliche Wassermenge sicherzustellen, wurde die Löschwasserversorgung im weiteren Einsatzverlauf erweitert. Hierfür wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Nach rund 30 Minuten Kühlung führte die Feuerwehr eine kontrollierte Druckentlastung über die vorhandenen Ventile durch. Anschließend wurden die Deckel der Anschlussarmaturen nachgezogen. Im Zusammenwirken dieser Maßnahmen konnte der Stoffaustritt gestoppt werden. Anschließende Kontrollen bestätigten, dass kein weiterer Stoff aus dem Tankcontainer austrat.

Eine besondere Herausforderung stellten die hochsommerlichen Temperaturen dar. Bereits die Arbeiten in der Feuerwehrschutzkleidung führten zu einer erheblichen körperlichen Belastung der Einsatzkräfte. Einzelne Maßnahmen mussten zudem in flüssigkeitsdichten und chemikalienbeständigen Schutzanzügen durchgeführt werden, wodurch sich die Wärmebelastung für die unmittelbar am Tankcontainer eingesetzten Einsatzkräfte zusätzlich erhöhte. Zur medizinischen Absicherung der Einsatzkräfte standen mehrere Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes bereit. Die Versorgungs- und Logistikeinheit der Feuerwehr Weil am Rhein stellte während des Einsatzes die Versorgung der Einsatzkräfte sicher.

Nach umfangreichen Aufräumarbeiten konnte der Einsatz gegen 23:00 Uhr beendet werden.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Bundes- und Landespolizei sowie der Deutschen Bahn im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte Feuerwehrkommandant Frank Sommerhalter.

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