Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Pressemitteilung Feuerwehr Weil am Rhein: Erfolgreiche Teilnahme an den Leistungsabzeichen in Bronze und Gold

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Weil am Rhein (ots)

Die Feuerwehr Weil am Rhein kann auf eine erfolgreiches Woche zurückblicken: Insgesamt 16 Einsatzkräfte absolvierten in den vergangenen Tagen die Leistungsabzeichen der Feuerwehren des Landkreises Lörrach.

Vier Angehörige der Feuerwehr Weil am Rhein traten gemeinsam mit einer gemischten Gruppe aus verschiedenen Feuerwehren des Landkreises zum Leistungsabzeichen in Bronze an: Carla Zilk, Ada Mazurkiewicz, Alex Uygur und Stephan Zagermann.

Zwölf weitere Einsatzkräfte bildeten eine eigene Gruppe der Feuerwehr Weil am Rhein und legten erfolgreich das Leistungsabzeichen in Gold ab. Besonders hervorzuheben: Erstmals seit 15 Jahren wurde bei der Feuerwehr Weil am Rhein wieder eine Gold-Gruppe ausschließlich aus eigenen Einsatzkräften gestellt. Unter der Führung von Gruppenführerin Anja Rebell absolvierten Colin Plattner, Daniel Esselberger, Dominik Strauß, Fynn Meidinger, Gerold Engler, Jonas Porzelt, Julius Sturm, Katharina Fautz, Rene Herr, Sebastian Wieland und Simon Matt in zwei Gruppen das Abzeichen.

Die Feuerwehr Weil am Rhein gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu den erfolgreich bestandenen Leistungsabzeichen und bedankt sich für den intensiven Übungseinsatz und die gezeigte Leistungsbereitschaft. Die Leistungsabzeichen der Feuerwehr dienen dazu, feuerwehrtechnische Grundtätigkeiten zu trainieren und die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft zu festigen. Die Übungen werden in den Stufen Bronze, Silber und Gold abgelegt und jeweils von Schiedsrichtern bewertet. Neben der korrekten Ausführung spielt auch die Einhaltung vorgegebener Zeiten eine wichtige Rolle.

Die Anforderungen der einzelnen Stufen umfassen unterschiedliche Einsatzszenarien: Bronze: Löschangriff mit Menschenrettung über die Steckleiter Silber: Löschangriff mit Wasserentnahme aus offenem Gewässer sowie technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall Gold: Theorieprüfung, Löschangriff mit Schaumangriff und Menschenrettung über die Steckleiter sowie technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall Die Abzeichen Bronze, Silber und Gold werden aufsteigend absolviert, das vorhergehende Abzeichen ist auch jeweils Voraussetzung für das nächste.

Ziel der Leistungsübungen ist es, Routine in den grundlegenden Einsatzabläufen zu schaffen und zu erhalten. Durch regelmäßiges Training werden Handgriffe gefestigt, sodass sie im Ernstfall sicher, schnell und zuverlässig ausgeführt werden können.

Die Feuerwehr Weil am Rhein ist stolz auf die gezeigten Leistungen und das Engagement ihrer Einsatzkräfte.

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