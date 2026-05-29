Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Kellerbrand in Weinheim - Treppenraum verraucht

Weinheim (ots)

In den Vormittagsstunden des heutigen Freitags wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem Kellerbrand in den Ulmenweg alarmiert. Als das erste Löschfahrzeug die Einsatzstelle erreichte, wurden die Feuerwehrkräfte bereits von einem Bewohner über den bestätigten Brand informiert. Umgehend wurde ein Atemschutztrupp durch den verrauchten Treppenraum in den brennenden Keller zur Brandbekämpfung geschickt. Da zum Beginn des Einsatzes unklar war, in welchem der Kellerräume sich das Feuer befand, wurde ein zweiter Trupp zur Brandbekämpfung in die Räumlichkeiten geschickt. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum und schaffte eine Entrauchungsöffnung im oberen Bereich. Die zeitgleich eingetroffene Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Da sich im Gebäude mit 12 Parteien noch teilweise Personen in ihren Wohnungen befanden, wurden die Fenster mit dem Hubrettungsfahrzeug kontrolliert und die Bewohner darauf hingewiesen, in Ihren Wohnungen zu verbleiben. Nach dem die Brandbekämpfung eingeleitet, und der Treppenraum belüftet wurde, wurden vier Anwohner aus dem Gebäude gerettet. Diese wurden ebenso vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt. Abschließend wurden die Räumlichkeiten, der Treppenraum und die Wohnungen unter anderem gemeinsam mit den Stadtwerken kontrolliert. Anschließend konnte der Einsatz für die Rettungskräfte beendet werden. Im Einsatz waren, neben der Feuerwehr Weinheim auch die Polizei, der Rettungsdienst und dem Organisatorischen Leiter, sowie einem Leitenden Notarzt und der stellvertretende Kreisbrandmeister.

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