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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Senior durch Schläge verletzt - Die Polizei sucht Zeugen!

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es am Sportplatz in Altenglan zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 82-Jährigen und mehreren Jugendlichen. Der Rentner wurde hierbei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie der Senior den Beamten mitteilte, war er gegen 16:30 Uhr in der Schulstraße unterwegs. Am Sportplatz sollen sich mehrere Jugendliche aufgehalten haben. Da der Mann davon ausging, dass sich die Personen dort unrechtmäßig befanden, sprach er die Gruppe an. Im Laufe des Gesprächs wurde der 82-Jährige geschlagen, wodurch er zu Boden stürzte. Die Angreifer machten sich im Anschluss aus dem Staub. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der leicht verletzte Rentner ab. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14499 bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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