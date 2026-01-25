PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Falsche Bankmitarbeiter

Rockenhausen (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, wurde ein 74-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte erhielt durch einen angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank einen Anruf, in welchem er auf unberechtigte Abbuchungen hingewiesen wurde. Unter dem Vorwand, das Bankkonto sperren lassen zu müssen, wurde ein weiterer Bankmitarbeiter angekündigt, welcher die Bankkarte inklusive PIN abholen werde. Der Geschädigte übergab dem unbekannten Täter an seiner Wohnung in der Wiesenstraße sowohl seine Bankkarte als auch die Bankkarte seiner Ehefrau und die dazugehörigen PINs. Nachdem der Geschädigte den Betrug erkannte, erstattete er umgehend auf der zuständigen Polizeidienststelle Anzeige und ließ die Konten sperren. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits von beiden Bankkonten Bargeld abgehoben. Insgesamt wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich abgehoben.

Der Abholer habe einen südländischen/afrikanischen Phänotyp und soll schätzungsweise 25-30 Jahre alt, ca. 180cm groß und schlank gewesen sein. Außerdem habe der Täter schwarze, leicht gelockte, mittellange Haare und einen schwarzen Oberlippenbart. Bei der Abholung trug der Täter einen dunklen Parka mit Pelz am Kragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631- 369 14699 in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. |Mol

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 / 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:15

    POL-PIROK: Betrunkener Radfahrer

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagabend wurde gegen einen 55-jährigen Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Mann aus dem Donnersbergkreis wurde um 20:15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße kontrolliert. Er roch stark nach Alkohol und hatte eine verwaschene Aussprache. Zudem schwankte er beim Stehen und musste sich mehrmals an seinem Fahrrad festhalten. Obwohl er selbst angab "eine Menge getrunken" und "mit Sicherheit mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren