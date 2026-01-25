Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Falsche Bankmitarbeiter

Rockenhausen (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, wurde ein 74-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte erhielt durch einen angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank einen Anruf, in welchem er auf unberechtigte Abbuchungen hingewiesen wurde. Unter dem Vorwand, das Bankkonto sperren lassen zu müssen, wurde ein weiterer Bankmitarbeiter angekündigt, welcher die Bankkarte inklusive PIN abholen werde. Der Geschädigte übergab dem unbekannten Täter an seiner Wohnung in der Wiesenstraße sowohl seine Bankkarte als auch die Bankkarte seiner Ehefrau und die dazugehörigen PINs. Nachdem der Geschädigte den Betrug erkannte, erstattete er umgehend auf der zuständigen Polizeidienststelle Anzeige und ließ die Konten sperren. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits von beiden Bankkonten Bargeld abgehoben. Insgesamt wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich abgehoben.

Der Abholer habe einen südländischen/afrikanischen Phänotyp und soll schätzungsweise 25-30 Jahre alt, ca. 180cm groß und schlank gewesen sein. Außerdem habe der Täter schwarze, leicht gelockte, mittellange Haare und einen schwarzen Oberlippenbart. Bei der Abholung trug der Täter einen dunklen Parka mit Pelz am Kragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631- 369 14699 in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. |Mol

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell