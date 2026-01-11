PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Landstuhl (ots)

Am 10.01.2026 hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Adolph-Kolping-Platz ein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Um circa 10:30 Uhr hatte der Geschädigte seinen schwarzen Mercedes ordnungsgemäß auf einer Parkfläche abgestellt. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange fest. Die Schadenshöhe belief sich auf ungefähr 500 Euro. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein anderer Fahrzeugführer beim Rangieren auf dem Parkplatz mit dem Auto des Geschädigten zusammengestoßen sein und sich anschließend entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden (Tel. 0631 369-14399 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de) |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 10:29

    POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026, hat ein bislang unbekannter Fahrer in der Spesbacher Straße 40 ein parkendes Auto beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich am Freitag zwischen circa 15:00 und 18:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortsausgang/Spesbach. Dabei streifte er scheinbar im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 11:58

    POL-PILAN: Brand eines leerstehenden Hauses

    Steinwenden (ots) - 27. Dezember, 01:42 Uhr: Bei einem derzeitigen unbewohnten Anwesen kam es zum Wohnhausbrand in der Römerstraße in Steinwenden. Der Dachstuhl des Hauses stand in Vollbrand und konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr eingedämmt werden. Eine Beschädigung von anderen Gebäuden wurde so verhindert. Eine Brandursache ist laut jetzigem Stand unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 07:33

    POL-PILAN: Brand eines Einfamilienhauses

    Ramstein-Miesenbach (ots) - 26. Dezember, 12:10 Uhr: Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es in der Landstuhler Straße in Ramstein-Miesenbach zu einem Wohnhausbrand. Während des Brandes befindet sich der 14-jährige Sohn alleine im Haus und wird durch den Geruch des entstandenen Rauches geweckt. Hiernach entfernet er sich selbständig aus dem Haus und bleibt unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren