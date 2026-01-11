Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Landstuhl (ots)

Am 10.01.2026 hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Adolph-Kolping-Platz ein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Um circa 10:30 Uhr hatte der Geschädigte seinen schwarzen Mercedes ordnungsgemäß auf einer Parkfläche abgestellt. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange fest. Die Schadenshöhe belief sich auf ungefähr 500 Euro. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein anderer Fahrzeugführer beim Rangieren auf dem Parkplatz mit dem Auto des Geschädigten zusammengestoßen sein und sich anschließend entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden (Tel. 0631 369-14399 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de) |pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell