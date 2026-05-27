Feuerwehr Greven

FW-Greven: Feuerwehr kann Brandausbreitung auf Wohnhaus verhindern.

Greven (ots)

Der Feuerwehr Greven wurde am Mittwoch, 27.05.2026, um 03:10 Uhr mit dem Stichwort "Brand_klein" zu einem unklaren Feuerschein im Bereich der Weberstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte einen meterhohen Flammenschein sehen. Parallel kam die Information von der Leitstelle, dass es sich vor Ort um einen Heckenbrand handeln soll und eine Brandausbreitung auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus bevorstehe. Daraufhin wurde das Stichwort auf "Brand_groß" erhöht, um schnellstmöglich weitere Einsatzkräfte an die Einsatzstelle zu entsenden.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bauten eine Riegelstellung zwischen dem Wohnhaus und der in Vollbrand stehenden Hecke auf. Die nachrückenden Kameradinnen und Kameraden gingen unverzüglich unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung vor.

"Durch das schnelle und besonnene Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus und so ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden" so Einsatzleiter Benedikt Brinkhaus.

Noch während der Löschmaßnahmen wurde das Wohnhaus mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und der ins Haus eingedrungene Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter entfernt.

Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 04:30 Uhr beendet.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

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