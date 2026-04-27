Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Schwerer Verkehrsunfall auf der Weyhäuser Straße bei Unterlüß

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Südheide (ots)

Am Montagnachmittag, den 27. April, um kurz nach 16 Uhr wurden die Feuerwehren Unterlüß und Hermannsburg sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes auf die Weyhäuser Straße nach Unterlüß alarmiert. Eine 4-köpfige Familie, bestehend aus 2 Erwachsenen, einem ¾ Jahr alten Kleinkind und einem 5-jährigen Mädchen, befuhr die Weyhäuser Straße mit ihrem Skoda Superb, als ihnen kurz hinter der Eisenbahnbrücke, in einer langgezogenen Linkskurve, ein MAN-Transporter mit einer Fahrerin auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen mit der Fahrerseite zusammen und wurden stark beschädigt. Glücklicherweise war niemand, wie zuerst gemeldet, in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Fahrerin des MAN musste leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden, die Familie des Skoda wurde ebenfalls leicht verletzt, musste nach Sichtung durch den Notarzt nicht ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Unterlüß sicherte die Unfallstelle ab, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und schaltete beide Fahrzeuge stromlos. Die Feuerwehr Hermannburg brauchte nicht mehr tätig zu werden. Für die Feuerwehr Unterlüß war der Einsatz gegen 17:15 Uhr beendet. Im Einsatz waren neben den beiden Feuerwehren, 3 RTW, ein KTW, der RTH Christoph 19, der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und die Polizei mit zwei Fahrzeugen.

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