Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) feierlich an die Ortsfeuerwehr Bonstorf übergeben

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Südheide (ots)

Das neue MLF ersetzt ein TSF-W aus dem Jahr 2003, welches am 05.12.2025 außer Dienst gestellt wurde. Das Fahrzeug, ein MAN TGM 14.290 auf Allradfahrgestell, wurde von der Firma BTG aufgebaut. Das Fahrzeug verfügt über einen 2000 l fassenden Wassertank, eine fest eingebaute Pumpe sowie eine Tragkraftspritze, welche pneumatisch mit einem Fahrstuhl entnommen werden kann. 2 Atemschutzgeräte können während der Fahrt angelegt werden. Die Besatzungsstärke beträgt 6 Feuerwehrleute. Ortsbrandmeister Matthias Adam hieß zu Beginn der Veranstaltung die zahlreichen aktiven Feuerwehrangehörigen, die Kameraden der Altersabteilung und einige fördernde Mitglieder willkommen. Ganz besonders begrüßte er die Bürgermeisterin Katharina Ebeling und den Gemeindebrandmeister Henning Sander mit zahlreichen Mitgliedern seines Gemeindekommandos. Außerdem begrüßte er die Ortsbürgermeisterin Nadine Ahrens, einige Rats- sowie alle Ortsratmitglieder. Er begrüßte auch den Vorsitzenden des Fördervereines Hubertus von Bothmer, Pastor Volkmar und den Abschnittsleiter Nord Ulf Heinemann. Zudem begrüßte er Vertreter umliegender Feuerwehren aus Dohnsen, Wohlde und Poitzen und den Gemeindebrandmeister aus Wietzendorf Jens Brokmann. Bevor Adam das Wort an die Bürgermeisterin übergab, blickte er in einigen persönlichen Worten auf seinen persönlichen Weg zur Feuerwehr zurück. Die Begeisterung habe bereits in der Kindheit begonnen - mit Fahrten im Feuerwehrfahrzeug an der Seite seines Vaters. Der Wunsch, selbst aktiv zu werden, sei früh entstanden. Er erinnerte zugleich an frühere Entscheidungen, bei denen Fahrzeuge reduziert wurden, und stellte dem die heutige Situation gegenüber: "Jetzt ist der Traum Wirklichkeit geworden", sagte Adam. Das neue MLF sei ein Schritt, den die Ortswehr ausdrücklich begrüße. Sein Dank galt der Gemeinde Südheide, dem Rat und der Verwaltung sowie den beteiligten Ansprechpartnern dort, darunter Frau Hildebrand und Herr Isler. Auch lobte Adam die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Aufbauhersteller BTG aus Görlitz. Katharina Ebeling betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung der Investition. Sie zitierte Philip Rosenthal: "Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein." Ein passendes Sprichwort, um die Notwendigkeit moderner Technik gerade für die Feuerwehr zu unterstreichen, so die Bürgermeisterin weiter. Das neue Fahrzeug sei "mehr als nur Technik", sondern ein verlässliches Arbeitsmittel für die Einsatzkräfte. Gleichzeitig unterstrich sie die Verantwortung der Gemeinde, die Feuerwehr mit moderner Ausstattung zu unterstützen. Ebenfalls sprach sie den mehrjährigen Beschaffungsprozess des Fahrzeugs an, der bereits 2022 mit dem Vertragsabschluss begann und über mehrere Stationen bis zur Auslieferung im Jahr 2025 führte. Nachdem Pastor Volkmar einige herzliche Worte an die Anwesenden gerichtet und den Segen für all diejenigen, die mit diesem Fahrzeug unterwegs sein werden, ausgesprochen hatte, konnte Ebeling den Fahrzeugschlüssel an den Gemeindebrandmeister Henning Sander übergeben. Gemeindebrandmeister Henning Sander hob in seiner Rede die technischen Fortschritte des neuen Fahrzeugs hervor. "Wenn wir uns das MLF ansehen, was heute so glänzend vor uns steht, dann sehen wir weit mehr als nur Blech, Reifen und rote Farbe. Wir sehen ein Werkzeug, das den Schutz unserer Bürger auf ein völlig neues Level hebt und gleichzeitig Beschaffungsfehler aus der Vergangenheit korrigiert", so Sander. Im Anschluss an seine Worte übergab Sander freudig den Fahrzeugschlüssel an den Ortsbrandmeister, welcher ihn glücklich und mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht entgegennahm. Schlussendlich reichte er den Schlüssel an seinen Gerätewart Stefan Hilmer weiter, welcher künftig für Pflege und Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs verantwortlich sein wird. Nach ein paar abschließenden Dankesworten lud Adam alle Anwesenden zu einem leckeren Abendessen ein.

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