Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Dieselkraftstofftank sorgt für Gefahrguteinsatz

Kempen (ots)

Die Feuerwehr Kempen wurde am heutigen Mittwoch, 03. Juni 2026, um 05.28 Uhr mit der Löschgruppe Unterweiden zur Unterweidener Straße alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete zunächst "Ölspur".

Vor Ort stellte sich die Lage jedoch schnell als ungewöhnlicher dar als zunächst angenommen.

Die Einsatzkräfte fanden in einer Einfahrt einen beschädigten, vollständig gefüllten Dieselkraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern vor, aus dem bereits Kraftstoff austrat.

Aufgrund der Gefahrenlage wurde daraufhin zusätzlich der Löschzug Kempen mit dem Gerätewagen Gefahrgut (GWG) zur Einsatzstelle nachalarmiert.

Zur Eindämmung des ausgelaufenen Dieselkraftstoffs brachten die Einsatzkräfte umgehend Bindemittel aus.

Anschließend wurde der Tank abgedichtet und parallel das Umpumpen des verbliebenen Kraftstoffs vorbereitet.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits Dieselkraftstoff in den angrenzenden Grünstreifen gelangt. Daher wurde die Untere Wasserbehörde des Kreises Viersen zur Beurteilung der Umweltschäden hinzugezogen.

Das zu dem Tank gehörende Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht an der Einsatzstelle. Die Polizei kontrollierte daraufhin den näheren Umfeldbereich und nahm entsprechende Ermittlungen auf.

Zur Beseitigung der Verunreinigungen wurde ein Fachunternehmen beauftragt. Dieses übernahm die Reinigung der betroffenen Verkehrsflächen sowie das Ausbaggern des kontaminierten Erdreichs.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Dieselkraftstoffs verhindert und die Gefährdung für Umwelt und Gewässer reduziert werden.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

(TT)

Das angehängte Foto darf ausschließlich zur Berichterstattung zu diesem Einsatz honorarfrei verwendet werden.

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