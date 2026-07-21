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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 21.07.2026 löste um 17:51 Uhr die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltbrunnerstraße aus.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Abteilung Allensbach, Kaltbrunn, Langenrain-Freudental und Hegne machten sich auf den Weg. Schnell konnte von den ersten Kräften vor Ort Entwarnung gegeben werden: Die Anlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Ein Schadensereignis lag nicht vor.

Da kein Einsatz für die Feuerwehr nötig war, kehrten die Einsatzkräfte nach insgesamt 30 Minuten wieder an ihre Standorte zurück.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.07.2026 – 21:35

    FW Allensbach: H1 Baum auf Fahrbahn

    Allensbach (ots) - Am 16.07.2026 um 05:14 Uhr wurde die Abteilung Allensbach gemeinsam mit der Abteilung Kaltbrunn zu einem umgestürzten Baum in die Freudentaler Straße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein Baum mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern lag quer über der Fahrbahn und blockierte diese halbseitig. Die Einsatzstelle wurde zunächst gegen den fließenden Verkehr abgesichert. ...

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