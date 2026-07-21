Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 21.07.2026 löste um 17:51 Uhr die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltbrunnerstraße aus.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Abteilung Allensbach, Kaltbrunn, Langenrain-Freudental und Hegne machten sich auf den Weg. Schnell konnte von den ersten Kräften vor Ort Entwarnung gegeben werden: Die Anlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Ein Schadensereignis lag nicht vor.

Da kein Einsatz für die Feuerwehr nötig war, kehrten die Einsatzkräfte nach insgesamt 30 Minuten wieder an ihre Standorte zurück.

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