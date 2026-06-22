Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Nachlöscharbeiten im Wald nach Baggerbrand - Ausbreitung auf Waldgebiet verhindert

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Hambühren (ots)

Am Morgen des 22. Juni wurde die Ortsfeuerwehr Hambühren um 07:55 Uhr zu Nachlöscharbeiten in ein Waldgebiet zwischen Hambühren und Celle alarmiert, nachdem es dort zuvor zu einem Brand eines Baggers gekommen war. Als Einsatzort war zunächst der Allerradweg in Hambühren I angenommen worden, letztlich lag die Einsatzstelle rund 200 Meter außerhalb der Gemeindegrenze im Gebiet der Stadt Celle.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die erste Meldung, dass der Brand bereits weitestgehend erloschen war. Neben dem ausgebrannten Radbagger galt es auch, die umliegende Vegetation sorgfältig auf mögliche Glutnester zu kontrollieren. Baumaschine und Waldboden wurden ausgiebig mit Wasser gekühlt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Zusätzlich wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera überprüft.

Angesichts der aktuellen Witterungsverhältnisse und der hohen Waldbrandgefahr hätte sich aus dem unbemerkten Baggerbrand schnell ein ausgedehnter Waldbrand entwickeln können. Die intensiven Niederschläge des vorangegangenen Tages haben hier möglicherweise Schlimmeres verhindert, da die Flammen bereits die Baumkronen und umliegende Vegetation in Mitleidenschaft gezogen hatten.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch die erwarteten konstant hohen Temperaturen in den kommenden Tagen in Teilen des Landkreises Celle mit der höchsten Waldbrandgefahrenstufe zu rechnen ist. Entsprechend ist im und am Wald besondere Vorsicht geboten. Rauch- oder Feuerentwicklungen sind umgehend über den Notruf 112 zu melden.

Nach einer knappen Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und wieder einrücken. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls mit im Einsatz war die Polizei.

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