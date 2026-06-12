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FW Hambühren: Neuer Defibrillator am Feuerwehrhaus Oldau kann Leben retten

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Hambühren (ots)

Wichtiger Beitrag zur Sicherheit in der Ortschaft Oldau: Am Feuerwehrgerätehaus Oldau (Hauptstraße 20, Gemeinde Hambühren) wurde kürzlich ein Laien-Defibrillator, ein sogenannter AED (Automatisierter Externer Defibrillator), frei zugänglich installiert. Das Gerät befindet sich außen am Eingang zum Gebäude und steht somit im Notfall jedermann rund um die Uhr zur Verfügung.

Der schnellstmögliche Einsatz eines AED kann Menschen vor dem plötzlichen Herztod bewahren und unterstützt Ersthelfer durch klare Sprachanweisungen bei den notwendigen Reanimationsmaßnahmen. Das Gerät kann bei einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung einen rettenden Stromschlag abgeben, der das Herz wieder in den richtigen Takt bringt. Dadurch kann wertvolle Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt werden.

Im Notfall darf und sollte der Oldauer AED unbedingt genutzt werden. Falsch machen kann man nichts: Das Gerät ist kinderleicht bedienbar und analysiert den Herzrhythmus eigenständig, bevor es anhand der Messungen entscheidet, ob ein Schock notwendig ist. Er steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung und kann im Ernstfall dabei helfen, Leben zu retten.

Wer den Umgang mit einem AED einmal selbst ausprobieren möchte, der kann idealerweise einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs oder eine spezielle AED-Fortbildung besuchen. Die theoretische und praktische Schulung am AED ist seit einigen Jahren fester Bestandteil der Erste-Hilfe-Ausbildung aller Hilfsorganisationen.

Finanziert hat das Gerät die Oldauer Dorfgemeinschaft über den Dorfflohmarkt. Mit der Installation des Geräts wird die Notfallversorgung in Oldau weiter verbessert.

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