Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Anpassung der Altpapiersammlung am Feuerwehrhaus Hambühren

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Hambühren (ots)

Die Altpapiersammlung am Feuerwehrhaus Hambühren leistet seit mehreren Jahren einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die Erlöse aus dem gesammelten Papier fließen direkt in die Nachwuchsarbeit. Um die Sammlung weiterhin reibungslos durchführen zu können, wird der Papiercontainer künftig nur noch von montags bis freitags bereitgestellt.

Eine zwischenzeitliche Leerung erfolgt jeweils mittwochs, bevor der Container am Freitag mit Beginn des Wochenendes wieder abgeholt wird. Mit dieser Anpassung reagiert die Feuerwehr auf die Erfahrungen der vergangenen Zeit. Wiederholt wurden neben Altpapier auch andere Abfälle im Container entsorgt oder Papier insbesondere an Wochenenden neben dem bereits gefüllten Behälter abgelegt. Dies führte zu zusätzlichem Aufwand und vermeidbaren Entsorgungskosten.

Durch die neue Regelung soll sichergestellt werden, dass das Angebot der Altpapiersammlung auch weiterhin bereitgestellt werden kann. Die Feuerwehr bittet deshalb darum, Altpapier ausschließlich während der Aufstellzeiten in den Container zu geben und keine Materialien neben dem Behälter abzulegen. Sollte der Container bereits gefüllt sein, wird darum gebeten, das Papier zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorbeizubringen.

Feuerwehr und Förderverein bedanken sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Aktion seit Jahren unterstützen und mit ihrer Altpapierspende einen wichtigen Beitrag zur Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr leisten.

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