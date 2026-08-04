Feuerwehr Heimbach

FW Heimbach: Stundenlanger und kräftezehrender Einsatz bei Waldbrand

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Heimbach (ots)

Bereits um 01:33 Uhr in der Nacht zu Montag wurden Kräfte der Feuerwehr Heimbach aufgrund eines starken Brandgeruchs alarmiert. Die erste Meldung führte die Einsatzkräfte in den Bereich Buschfelder Hof, wo auch durch die Feuerwehr ein starker Brandgeruch wahrgenommen werden konnte.

Da die Lage aufgrund der Dunkelheit sowie der weitläufigen Waldfläche äußerst unübersichtlich war, forderte die Einsatzleitung um 01:56 Uhr die Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr Düren an. Nach dem Eintreffen der Drohne wurde das gesamte Waldgebiet rund um den Buschfelder Hof abgesucht. Auch mithilfe der Drohne konnte zunächst keine Feststellung gemacht werden.

Noch während der Einsatz lief, erreichte die Leitstelle des Kreises Düren ein weiterer Notruf, der einen unklaren Brandgeruch meldete - diesmal aus der Ortschaft Düttling. Die örtlich zuständige Löschgruppe Hergarten fuhr den Bereich Düttling an und konnte auch dort einen starken Brandgeruch feststellen. Bei den Erkundungsmaßnahmen wurde schließlich eine Rauchentwicklung inmitten eines großen Waldgebietes zwischen den Kommunen Heimbach, Schleiden und Mechernich entdeckt.

Zur weiteren Lageaufklärung wurden mehrere Fahrzeuge in den Wald entsandt und zusätzlich durch die Drohneneinheit aus der Luft unterstützt. Die Drohne konnte schließlich einen größeren Waldbrand lokalisieren. Nach Feststellung der genauen Koordinaten befand sich die Einsatzstelle auf dem Gebiet der Stadt Mechernich. Die bereits mitalarmierten Kräfte aus Bleibuir übernahmen daraufhin die Einsatzleitung. Die Löschgruppen Hergarten und Vlatten wurden zur überörtlichen Hilfeleistung in den Kreis Euskirchen entsandt.

Die Heimbacher Einsatzkräfte führten eine umfangreiche Brandbekämpfung mit mehreren C- und D-Rohren sowie Handwerkzeugen durch. Gemeinsam mit Kräften aus Mechernich, Schleiden und Kall wurden die Löschmaßnahmen bis in den späten Nachmittag fortgesetzt. Anschließend erfolgte die Ablösung durch eine Waldbrandeinheit aus dem Kreis Euskirchen.

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