Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Drei Pkw auf abgeschlossenem Hinterhof in Vollbrand Feuerwehr verhindert Ausbreitung

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Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 7. August 2026, 23:35 Uhr: In der Schulze-Delitzsch-Straße in Paderborn sind in der Nacht drei Pkw auf dem abgeschlossenen Hinterhof einer Autohandlung in Vollbrand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Fahrzeuge bereits vollständig in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere auf dem Hof abgestellte Fahrzeuge verhindert werden.

Insbesondere ein unmittelbar an den Brandbereich angrenzender Pkw konnte vor den Flammen geschützt werden.

Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte stellte der verschlossene Hinterhof dar. Um einen schnellen Zugang zur Einsatzstelle zu ermöglichen, musste ein massives Stahltor gewaltsam mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet werden.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit zwei C-Rohren eingesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Löschwasser und Betriebsstoffe der beteiligten Pkw in die Kanalisation gelangt waren, wurden zur abschließenden Kontrolle die Untere Wasserbehörde des Kreises Paderborn sowie der Stadtentwässerungsbetrieb (STEB) hinzugezogen.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwachen Süd und Nord, die Löschzüge Stadtmitte, Stadtheide und Benhausen der Freiwilligen Feuerwehr, der GW-Logistik, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Führungsdienste B und C.

Zeitgleich weiterer Einsatz im Stadtgebiet Parallel zum Brandeinsatz in der Schulze-Delitzsch-Straße kam es im Stadtgebiet zu einem weiteren Einsatz. In der Straße Am Atlaswerk hatte in einem Wohnhaus ein Rauchmelder ausgelöst. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Wewer, eine Drehleiter aus Schloß Neuhaus sowie ein weiterer Führungsdienst (A-Dienst) wurden dorthin entsandt. Nach der Erkundung vor Ort konnte kein Feuer festgestellt werden. Durch die beiden zeitgleich laufenden Einsatzstellen kam es vorübergehend zu einem erhöhten Einsatzaufkommen im Stadtgebiet Paderborn.

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