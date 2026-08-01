Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Hohe Einsatzdichte fordert die Feuerwehr Paderborn

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Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 31. Juli 2026 - Ein einsatzreicher Freitagnachmittag hat die Feuerwehr Paderborn über viele Stunden hinweg stark gefordert. Neben der Besetzung einer Brandsicherheitswache auf dem Libori-Fest mussten die Einsatzkräfte zahlreiche Brand- und Hilfeleistungseinsätze im gesamten Stadtgebiet bewältigen. Zur Sicherstellung des Grundschutzes übernahmen ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr Paderborn zeitweise die Wachbesetzung.

Die Bandbreite der Einsätze reichte von mehreren Türöffnungen und Kleintierrettungen über umgestürzte Bäume bis hin zu Brandmeldeanlagen und Einsätzen für den Rettungsdienst.

Besonders hervorzuheben ist der Brand eines mit Strohballen beladenen Traktoranhängers. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen der Anhänger und die geladenen Strohballen bereits in Vollbrand.

Eine Ausbreitung auf umliegende Flächen konnte schnell verhindert und das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Nacharbeiten waren bei den hochsommerlichen Temperaturen langwierig und kräftezehrend. Die Detmolder Straße im Paderborner Ortsteil Marienloh musste während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden.

Auch der Rettungsdienst war gefordert: Nach einem Fahrradsturz auf der Bielefelder Straße im Ortsteil Schloss Neuhaus landete ein Rettungshubschrauber. Für die Landung des Rettungshubschraubers und die medizinische Versorgung musste die Bielefelder Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Für einen ungewöhnlichen Einsatz sorgte eine Brandmeldeanlage in Paderborn Schloss Neuhaus.

Aufgrund eines technischen Defekts löste die Brandmeldeanlage im Schlossgebäude während standesamtlicher Trauungen aus. Diese mussten für die Dauer des Feuerwehreinsatzes unterbrochen werden.

Eine aktuelle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr veranlasste die Feuerwehr Paderborn, zusammen mit anderen Sicherheitsbehörden die Wetterlage sowie mögliche Auswirkungen auf das Libori-Fest zu bewerten. Nach Auswertung der aktuellen Prognosen und einer Lageeinschätzung zusammen mit Meteorologen des DWD ergaben sich keine akuten sicherheitsrelevanten Gefährdungen für die Veranstaltung. Weitere Maßnahmen waren daher nicht erforderlich.

Der einsatzreiche Tag mit rund einem Dutzend Einsätzen für die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zeigt eindrucksvoll die Vielfalt der Aufgaben der Feuerwehr Paderborn.

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