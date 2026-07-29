Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Feuerwehreinsatz nach Gefahrstoffverdacht in Apotheke beendet

Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 29. Juli 2026

Die Feuerwehr Paderborn war am heutigen Mittwoch gemeinsam mit der Polizei bei einem größeren Einsatz im Ortsteil Elsen im Einsatz. Anlass waren Unregelmäßigkeiten, die im Rahmen einer Routinekontrolle in einer Apotheke an der dort gelagerten Pikrinsäure festgestellt wurden.

Nach einer ersten fachlichen Einschätzung konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Stoff infolge einer chemischen Veränderung in einen explosionsgefährlichen Zustand entwickelt haben könnte. Aus diesem Grund wurden das betroffene Gebäude sowie die beiden unmittelbar angrenzenden Nachbargebäude vorsorglich geräumt und der Bereich weiträumig abgesperrt.

Insgesamt wurden 16 Personen, darunter ein Kind, durch die Einsatzkräfte in einen sicheren Bereich begleitet. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes bestand nach der Bewertung der Einsatzleitung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Feuerwehr führte gemeinsam mit Spezialkräften des Landeskriminalamtes (LKA) , der analytischen Taskforce (ATF) sowie des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems (TUIS) umfangreiche Erkundungs- und Bewertungsmaßnahmen durch. Dabei stellte sich heraus, dass sich der betroffene Stoff in einem unkritischen Lagerungszustand befand. Eine explosionsgefährliche Lage bestand somit nicht. Der Stoff kann nunmehr durch die Apotheke fachgerecht entsorgt werden.

Die Feuerwehr war um 12:28 Uhr unter dem Einsatzstichwort "ABC 3 - Austritt Gefahrgut" alarmiert worden. Im Einsatz befanden sich rund 50 Einsatzkräfte der beiden hauptamtlichen Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd, des ehrenamtlichen Löschzuges Elsen, des ABC-Zuges sowie der Dekon-Einheiten aus dem Stadteilen Stadtheide und Marienloh.

Zur rettungsdienstlichen Absicherung standen zudem ein Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) bereit. Die Einsatzleitung erfolgte durch den A-, B- und C- Dienst der Feuerwehr Paderborn mit zwei Einsatzleitwagen (ELW 1) sowie einem Kommandowagen (KdoW).

Nach Abschluss aller Erkundungs- und Sicherungsmaßnahmen konnten die Absperrungen gegen 14:20 Uhr aufgehoben und die betroffenen Gebäude wieder freigegeben werden.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Die Feuerwehr Paderborn bedankt sich bei den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern, der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG für die spontane Unterbringung der Betroffenen sowie den Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis.

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