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FW Paderborn: Gemeldete Unwetterlage am "Tag des Handwerks" des Liborifestes

FW Paderborn: Gemeldete Unwetterlage am "Tag des Handwerks" des Liborifestes
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Paderborn (ots)

(sg) Aufgrund der angekündigten großflächigen Unwetterlage am Donnerstagnachmittag hat die Feuerwehr Paderborn bereits gegen 12:00 Uhr vorbereitende Maßnahmen zur zeitgleichen Bewältigung und Koordinierung mehrerer Schadenslagen eingeleitet.

Nach regelmäßig wiederkehrenden telefonischen Rücksprachen mit Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurde zusätzlich zu den bereits vorgeplanten Maßnahmen in Verbindung mit dem Liborifest, eine operativ-taktische Einsatzleitung in der Feuer- und Rettungswache Süd einberufen. Zusätzlich wurde das Personal in der Einsatzzentrale aufgestockt.

Entgegen der Prognosen fiel das Unwetter im Stadtgebiet jedoch deutlich geringer aus als erwartet.

Insgesamt kam es neben dem üblichen Einsatzaufkommen zu zwei unwetterbedingten Einsätzen aufgrund umgestürzter Bäume. Diese konnten zügig abgearbeitet werden und führten zu keinen größeren Beeinträchtigungen.

Nach Abschluss der regelmäßigen Lagebeurteilungen und Abarbeitung der Einsätze konnten die 20 Mitarbeitenden aus Haupt- und Ehrenamt der Feuerwehr, der Verbindungsbeamte der Polizei sowie der Fachberater des Technischen Hilfswerkes Ortsverband Paderborn, ihre Arbeit gegen 17:30 Uhr beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Paderborn
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit -

E-Mail: presse@feuerwehr-paderborn.de
www.feuerwehr-paderborn.de

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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