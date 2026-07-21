Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zimmerbrand "Auf der Lieth" Paderborn

Paderborn (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2026 kam es am heutigen Nachmittag in der Straße "Auf der Lieth" in Paderborn zu einem Zimmerbrand. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Küche im 2. OG in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum verraucht. Die Bewohner hatten sich größtenteils selbst in Sicherheit gebracht. Eine Person befand sich noch in der Nachbarwohnung der Brandwohnung und machte sich am Fenster bemerkbar. Der Rettungsweg über den Treppenraum war nicht nutzbar.

Die Person wurde von einer Einsatzkraft auf einer tragbaren Leiter aus der Nähe betreut.

Der Küchenbrand wurde durch einen Trupp im Innenangriff gelöscht.

Keine der betroffenen Personen war verletzt.

Neben der hauptamtlichen Wache Süd und einem Ausbildungs-Löschfahrzeug waren die ehrenamtlichenLöschzüge der Stadtmitte und Benhausen am Einsatz beteiligt.

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