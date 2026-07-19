Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: 12 neue Rettungssanitäter durch die Feuerwehr Paderborn ausgebildet

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Paderborn (ots)

(ce) Herzlichen Glückwunsch an den Rettungssanitäter-Kurs 2026/1 mit einem großartigen Ergebnis: 12 Teilnehmer, 12 bestanden!

Der Kurs setzte sich aus Teilnehmern des B1-Lehrgangs mit Kollegen der Feuerwehr Lippstadt zusammen sowie drei externen Teilnehmern.

Wir sind unglaublich stolz auf eure Leistung, euren Einsatz und eure Ausdauer. Ihr habt in den vergangenen Wochen gezeigt, was Teamgeist, Engagement und Motivation bewirken können.

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und alles Gute für euren weiteren Weg im Rettungsdienst und Feuerwehr.

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