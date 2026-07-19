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FW Paderborn: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw am George-Marschall-Ring

FW Paderborn: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw am George-Marschall-Ring
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Paderborn (ots)

(sg) In der Nacht zu Sonntag kam es gegen Mitternacht am George-Marschall-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw miteinander kollidierten. Die Leitstelle wurde durch das automatische Notrufsystem (eCall) eines der beteiligten Fahrzeuge alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren die beiden Unfallbeteiligten bereits durch das beherzte Eingreifen anderer Verkehrsteilnehmer aus ihren Fahrzeugen befreit worden.

Die Feuerwehr sperrte den George-Marschall-Ring für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig für den fließenden Verkehr, stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten.

Neben zwei Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wurde aufgrund des Meldebildes vorsorglich auch der Leitende Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert. Nach der notärztlichen Sichtung wurden die beiden verletzten Personen mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach Einschätzung der Notärzte bestand zu keinem Zeitpunkt akute Lebensgefahr.

Während das Unfallaufnahmeteam der Polizei die Spuren sicherte, unterstützte die Feuerwehr die Maßnahmen durch das Ausleuchten der Unfallstelle.

Die Feuerwehr Paderborn war mit Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd vor Ort. Insgesamt kamen zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Rüst sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarz- teinsatzfahrzeug zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Paderborn
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit -

E-Mail: presse@feuerwehr-paderborn.de
www.feuerwehr-paderborn.de

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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