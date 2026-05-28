Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Streit und Schläge im McDonald's am Augsburger Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Augsburg - Nach einer Auseinandersetzung im McDonald's am Augsburger Hauptbahnhof ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung und Beleidigung.
Am Dienstagabend (26. Mai) gerieten ein 36-jähriger Deutscher und eine 17-jährige Slowakin im McDonald's am Augsburger Hauptbahnhof in Streit. Der Mann beleidigte die junge Frau. Daraufhin schlug sie ihm mit der rechten Hand ins Gesicht. Der Mann packte und schubste die 17-Jährige. Ihr Freund, ein 20-jähriger Deutscher, griff ein und brachte den 36-Jährigen zusammen mit einem Zeugen zu Boden.
Die Deutsche Bahn informierte gegen 21:30 Uhr die Bundespolizei. Die Beamten konnten alle Beteiligten vor Ort antreffen.
Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie gegen die 17-Jährige wegen Körperverletzung. Beide sind bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.
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