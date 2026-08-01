Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall in Paderborn Wewer fünf Verletzte nach Alleinunfall

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Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 01.08.2026 - In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 01:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Paderborner Ortsteil Wewer alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw mit fünf Insassen von der Barkhauser Straße ab und stürzte mehr als zehn Meter tief auf die Strecke der ehemaligen Almetalbahn.

Die fünf schwer verletzten Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Die Zugänglichkeit zur Unfallstelle war aufgrund der steilen Böschung erheblich erschwert. Zugänge mussten zunächst im Bereich der Straßen Wasserburg und Stemberg erkundet werden. Diese erschwerten Zugänge zur ehemaligen Strecke der Almetalbahn führten zu längeren Transportwegen für die Rettungskräfte.

Nach erster notärztlicher Sichtung wurde die medizinische Versorgung der fünf Patienten priorisiert und durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr Paderborn durchgeführt. Durch weitere nachgeforderte Rettungswagen und Notärzte konnte die medizinische Versorgung ausgebaut sowie der anschließende Transport der Patienten in Paderborner Krankenhäuser sichergestellt werden. Ein Patient wurde mit dem ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber Christoph Westfalen in ein weiter entferntes Krankenhaus transportiert.

Nach Abschluss der rettungsdienstlichen Maßnahmen nahm die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Straßen im Bereich der Unfallstelle waren während der Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt.

Neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord, des Rettungsdienstes der Feuerwehr Paderborn und des Kreises Paderborn sowie dem leitenden Notarzt des Kreises Paderborn trugen auch die ehrenamtlichen Mitglieder der Löschzüge Wewer und Stadtmitte zum Einsatzerfolg bei. Weitere ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn stellten während der laufenden Einsatzmaßnahmen durch Wachbesetzung den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Die Einsatzmaßnahmen konnten gegen 04:00 Uhr beendet werden.

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