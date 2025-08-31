Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Nächtlicher Fahrzeugbrand vor Wohngebäude

Huntlosen (ots)

In Huntlosen, Gemeinde Großenkneten, brannte am 30. August 2025 ein vor einem Wohngebäude abgestellter PKW. Die Alarmierung der Feuerwehr Huntlosen erfolgte um 22:51 Uhr. Durch das schnelle Eintreffen an der Einsatzstelle konnte ein Übergreifen auf nahe Bäume verhindert werden. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor und löschte den Fahrzeugbrand, während weitere Einsatzkräfte die Örtlichkeit ausleuchteten. Die Feuerwehr Huntlosen war mit zwei Löschfahrzeugen, einem Vorrausfahrzeug und 20 Feuerwehrleuten für rund eine Stunde im Einsatz. Zur Schadenshöhe, wie auch zur Brandursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei war vor Ort.

