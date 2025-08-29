PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehr Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: PKW kollidiert mit LKW - Feuerwehr sichert die Einsatzstelle

FW-OLL: PKW kollidiert mit LKW - Feuerwehr sichert die Einsatzstelle
  • Bild-Infos
  • Download

Achternmeer (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer um 21:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Achternmeerer Straße alarmiert. Nach ersten Meldungen war ein Pkw mit einem Lkw kollidiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich ein Rettungswagen sowie die Polizei bereits vor Ort. Glücklicherweise hatten alle Beteiligten die Fahrzeuge selbstständig verlassen können und wurden medizinisch versorgt.

Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Trennen und Sichern der verunfallten Fahrzeuge sowie das Aufnehmen ausgelaufener Betriebsstoffe. Weitere technische Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Um 22:35 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg
presse@kreisfeuerwehr-oldenburg.de
0173-4316794

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehr Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehr Oldenburg
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehr Oldenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren