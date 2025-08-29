Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: PKW kollidiert mit LKW - Feuerwehr sichert die Einsatzstelle

Bild-Infos

Download

Achternmeer (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer um 21:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Achternmeerer Straße alarmiert. Nach ersten Meldungen war ein Pkw mit einem Lkw kollidiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich ein Rettungswagen sowie die Polizei bereits vor Ort. Glücklicherweise hatten alle Beteiligten die Fahrzeuge selbstständig verlassen können und wurden medizinisch versorgt.

Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Trennen und Sichern der verunfallten Fahrzeuge sowie das Aufnehmen ausgelaufener Betriebsstoffe. Weitere technische Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Um 22:35 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell