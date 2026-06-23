Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Suche nach Vermisster 14 Jähriger!
Gießen (ots)
Wetzlar: Seit Samstagabend, 20.06.2026, wird die 14-jährige Victoria PIEK aus Wetzlar vermisst. Victoria kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm, schlank, braune Haare bis zur Brust. Zur getragenen Bekleidung der Vermissten ist nichts bekannt. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel. 06441/918-0) oder jede andere Polizeidienststelle.
Ein Lichtbild der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist beigefügt.
T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)
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